Бывший пресс-секретарь Дональда Трампа рассказала, как ей подмигнул Ким Чен Ын

Сара Сандерс работала пресс-секретарем президента США с 2017 по 2019 год.
Бывший пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Сара Сандерс написала книгу, в которой рассказала о своей работе с президентом США и его командой, пишет британская газета The Guardian.
Она описала в своей книге одну из встреч американской делегации с руководством КНДР в июне 2018 года во время саммита в Сингапуре. В какой-то момент Сандерс заметила, что Ким Чен Ын смотрит на нее, после чего он кивнул ей и подмигнул. Сандерс признается, что в тот момент она засмутилась и вернулась к заполнению своих бумаг. «Все, о чем я могла думать, неужели Ким Чен Ын обратил на меня внимание?», - рассказывает Сандерс.
После она рассказала об этом Трампу и бывшему главе аппарата Белого дома Джону Келли. Трамп и Келли покатились от смеха, рассказывает Сандерс, а Трамп сказал ей, что она понравилась северокорейскому лидеру.
Сара Сандерс работала пресс-секретарем президента США с 2017 по 2019 год. Она дочь известного политика-республиканца Майка Хакаби, который в свое время занимал пост губернатора Арканзаса. Он был кандидатом в президенты от партии в 2008 и 2016 годах. Сама Сандерс поддерживает Республиканскую партию США еще с юности. Ее книга «Говоря за себя» поступит в продажу 8 сентября.
Источник: centralasia.media
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