Россияне рекордно сократили свои расходы, больше других – москвичи

За первое полугодие 2020 года граждане России рекордно сократили потребительские расходы, следует из результатов исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
В среднем жители России стали тратить за полгода на 11,5 тысяч рублей меньше. Отмечается, что это рекордное падение расходов с 2006 года. Лидером по этому показателю стала Москва, жители которой сократили свои расходы в среднем на 41 тысячу рублей.
В качестве причин называются пандемия коронавируса, инфляция, а также желание россиян накопить "подушку безопасности" на случай усиления кризиса. Отмечается, что за первое полугодие этого года граждане России направили на сбережения 7,6% своих доходов - это на 6 процентов больше, чем годом ранее.
В августе Росстат опубликовал данные, согласно которым каждый пятый ребёнок в России проживает в семье с доходами ниже прожиточного минимума, а всего за чертой бедности находятся почти 18 с половиной миллионов граждан России.
В июле опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения, показал, что почти половине работающих россиян не хватает денег до зарплаты. 72% респондентов оценили своё финансовое состояние как "плохое" или "очень плохое".
Источник: Азаттык
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