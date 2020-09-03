Россияне рекордно сократили свои расходы, больше других – москвичи

За первое полугодие 2020 года граждане России рекордно сократили потребительские расходы, следует из результатов исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В среднем жители России стали тратить за полгода на 11,5 тысяч рублей меньше. Отмечается, что это рекордное падение расходов с 2006 года. Лидером по этому показателю стала Москва, жители которой сократили свои расходы в среднем на 41 тысячу рублей.

В качестве причин называются пандемия коронавируса, инфляция, а также желание россиян накопить "подушку безопасности" на случай усиления кризиса. Отмечается, что за первое полугодие этого года граждане России направили на сбережения 7,6% своих доходов - это на 6 процентов больше, чем годом ранее.

В августе Росстат опубликовал данные, согласно которым каждый пятый ребёнок в России проживает в семье с доходами ниже прожиточного минимума, а всего за чертой бедности находятся почти 18 с половиной миллионов граждан России.

В июле опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения, показал, что почти половине работающих россиян не хватает денег до зарплаты. 72% респондентов оценили своё финансовое состояние как "плохое" или "очень плохое".

Источник: Азаттык