В Казахстане за прошедшие сутки от COVID и пневмонии скончались 12 человек

Также за сутки в республике зарегистрировали 88 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 и 6 летальных исходов.

За прошедшие сутки в Казахстане выявили 571 новый случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, еще 6 человек скончались от заболевания. Об этом сообщается на сайте coronavirus2020.kz.

Также за сутки в республике зарегистрировали 88 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 и 6 летальных исходов.

Всего с начала пандемии в Казахстане выявлено 106 тысяч 32 подтвержденных случая коронавирусной инфекции, а случаев пневмонии с признаками COVID с 1 августа зарегистрировано 26 тысяч 322.

Источник: Элгезит