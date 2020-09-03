В Казахстане за прошедшие сутки от COVID и пневмонии скончались 12 человек

Также за сутки в республике зарегистрировали 88 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 и 6 летальных исходов.
За прошедшие сутки в Казахстане выявили 571 новый случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, еще 6 человек скончались от заболевания. Об этом сообщается на сайте coronavirus2020.kz.
Также за сутки в республике зарегистрировали 88 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 и 6 летальных исходов.
Всего с начала пандемии в Казахстане выявлено 106 тысяч 32 подтвержденных случая коронавирусной инфекции, а случаев пневмонии с признаками COVID с 1 августа зарегистрировано 26 тысяч 322.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!