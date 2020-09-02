Юлия Тимошенко рассказала о своем состоянии после заражения коронавирусом

По ее словам, кризис удалось пережить, но до выздоровления еще далеко.

Украинский государственный деятель, лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила о состоянии своего здоровья после заражения коронавирусной инфекцией.

По ее словам, кризис удалось пережить, но до выздоровления еще далеко.

«Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже. А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и, хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни», - написала она в Фейсбуке.

Ранее пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока сообщала, что политик находится в тяжелом состоянии.

Источник: centralasia.media