Юлия Тимошенко рассказала о своем состоянии после заражения коронавирусом

По ее словам, кризис удалось пережить, но до выздоровления еще далеко.
Украинский государственный деятель, лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила о состоянии своего здоровья после заражения коронавирусной инфекцией.
По ее словам, кризис удалось пережить, но до выздоровления еще далеко.
«Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже. А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и, хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни», - написала она в Фейсбуке.
Ранее пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока сообщала, что политик находится в тяжелом состоянии.
Источник: centralasia.media
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