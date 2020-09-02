В Москве с 5 сентября начинается массовая вакцинация от коронавируса

В Москве с 5 сентября начнётся массовая вакцинация от коронавируса в рамках третьего этапа испытаний российской вакцины «Спутник V».

«Всё идёт по плану. 3-5 сентября еще будет проводиться скрининг добровольцев. Вакцинация начнется только 5 сентября», — сообщил директор института им. Гамалеи Александр Гинцбург.

26 августа мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям российской столицы, призвав принять участие в исследовании вакцины «Спутник V», для чего добровольцы должны оставить запрос на участие на официальном сайте правительства. На данный момент в Москве зарегистрировано 40 тыс. добровольцев на участие в исследовании вакцины. После вакцинации все они на протяжении полугода будут находиться под пристальным наблюдением врачей. Кроме того, добровольцам выдадут электронные браслеты для измерения температура тела и артериального давления.

Источник: maralfm.kg