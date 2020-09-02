В России за сутки выявили почти 5 тыс. новых случаев коронавируса

В России за последние сутки зарегистрировано 4952 новых случая заражения коронавирусом.
Об этом 2 сентября сообщает оперативный штаб по ситуации с Covid-19.
Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1 196 (24,2%). Таким образом, в России всего нарастающим итогом выявлено 1 005 000 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 37 млн лабораторных исследований, в том числе 275 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 210,7 тыс. человек.
Источник: centralasia.media
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