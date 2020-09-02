Рамзан Кадыров назначил свою 21-летнюю дочь первым замминистра культуры Чечни

Айшат Кадырова назначена на должность первого заместителя министра культуры Чеченской Республики.

Рамзан Кадыров назначил свою старшую дочь Айшат первым заместителем министра культуры Чеченской Республики. Об этом в своем телеграмм канале глава Чечни.

«Друзья, Айшат Кадырова назначена на должность первого заместителя министра культуры Чеченской Республики. Искренне поздравляю её с очередным важным событием в жизни», - написал Кадыров.

Он отметил, что назначение Айшат на новую должность - это твердо взвешенное решение. Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры.

Источник: media-center.kg