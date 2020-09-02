Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 42 370

К этому часу скончались 2 пациента с коронавирусом (в городе Ташкенте и в Ташкентской области).
По состоянию на 10:00 часов 2 сентября количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 42 370 (+134).
По данным Минздрава, к утро нового дня 115 случаев новых заболеваний выявлено в Ташкенте и 19 в Ташкентской области.
К этому часу скончались 2 пациента с коронавирусом (в городе Ташкенте и в Ташкентской области).
На сегодняшний день в стране выздоровели 39 664 человека с коронавирусной инфекцией (уровень выздоровления - 93%). 2380 пациентов проходят лечение, из них 275 находятся в тяжёлом состоянии и 147 - в критическом.
Источник: centralasia.media
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