В Минске книга Эмомали Рахмона получила Гран-при в Международном конкурсе

Эта нига была издана в текущем году издательством «Ирфон».

На XVІ Международном конкурсе государств – участников СНГ «Искусство книги», который состоялся в Минске, книге президента Таджикистана Эмомали Рахмона «Горизонты независимости: Книга-альбом» присуждено Гран-при конкурса. Об этом сообщает издание “Азия Плюс”.

Жюри конкурса присудило Гран-при книге президента Таджикистана в номинации «Моя страна», сообщает пресс-центр Минкультуры республики.

Эта нига была издана в текущем году издательством «Ирфон».

Международный конкурс “Искусство книги” – главный смотр книгоиздателей и полиграфистов стран СНГ.

Конкурс проходит с 2004 года при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ. В нынешнем году на конкурс было представлено 75 изданий из шести стран СНГ: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Источник: reporter.kg