В Минске книга Эмомали Рахмона получила Гран-при в Международном конкурсе

Эта нига была издана в текущем году издательством «Ирфон».
На XVІ Международном конкурсе государств – участников СНГ «Искусство книги», который состоялся в Минске, книге президента Таджикистана Эмомали Рахмона «Горизонты независимости: Книга-альбом» присуждено Гран-при конкурса. Об этом сообщает издание “Азия Плюс”.
Жюри конкурса присудило Гран-при книге президента Таджикистана в номинации «Моя страна», сообщает пресс-центр Минкультуры республики.
Эта нига была издана в текущем году издательством «Ирфон».
Международный конкурс “Искусство книги” – главный смотр книгоиздателей и полиграфистов стран СНГ.
Конкурс проходит с 2004 года при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ. В нынешнем году на конкурс было представлено 75 изданий из шести стран СНГ: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!