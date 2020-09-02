В Пентагоне признали, что Китай обошел США по военному кораблестроению и ракетам

При этом в нем уточняется, что средства ПВО, о которых идет речь, в том числе российского производства.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) уже обошла Вооруженные силы США в сферах кораблестроения, производства баллистических ракет наземного базирования и крылатых ракет, а также интегрированных средств противовоздушной обороны (ПВО). Такие выводы содержатся в обнародованном во вторник очередном ежегодном докладе Пентагона о военной мощи Китая. Этот документ был передан на рассмотрение Конгресса США.

Как заявляет военное ведомство США, «вероятно, что Пекин будет стремиться создать к середине столетия вооруженные силы, равные американским или в некоторых случаях превосходящие» их или армию «любой другой великой державы, которую КНР рассматривает как угрозу». «Как показывает доклад текущего года, КНР за последние два десятилетия мобилизовала ресурсы, технологии и политическую волю, чтобы укрепить и модернизировать НОАК практически во всех аспектах. В действительности, как свидетельствует отчет, Китай уже находится впереди Соединенных Штатов в определенных областях, таких как кораблестроение, обычные баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты, интегрированные средства ПВО», - отмечается в документе.

При этом в нем уточняется, что средства ПВО, о которых идет речь, в том числе российского производства. «КНР обладает одними из крупнейших в мире силами, состоящими из современных систем «земля – воздух» большой дальности, включая произведенные в России С-400, С-300, а также отечественные системы. Это формирует часть ее мощной и эшелонированной интегрированной архитектуры ПВО», - говорится в докладе.

Как отмечает ТАСС, размер арсенала ядерных боезарядов Китая увеличится в течение следующего десятилетия по меньшей мере в два раза - такое заключение также содержится в документе. «В течение следующего десятилетия арсенал ядерных боеголовок Китая, который в настоящее время оценивается в 200 с небольшим единиц, как прогнозируется, увеличится в размере как минимум вдвое в связи с расширением и модернизацией Китаем своих ядерных сил», - говорится в этом отчете.

Согласно оценкам стратегов Министерства обороны США, «ядерные силы Китая в следующие 10 лет будут существенно эволюционировать по мере модернизации, диверсификации и увеличения числа средств доставки наземного, морского и воздушного базирования».

«Число боезарядов на межконтинентальных баллистических ракетах КНР наземного базирования, способных угрожать США, как ожидается, вырастет за следующие пять лет до примерно 200», - отмечают специалисты американского военного ведомства.

С их точки зрения, Китай создает полноценную ядерную триаду и ведет разработку «баллистической ракеты воздушного базирования, способной нести ядерный боезаряд», совершенствует свой наземный и морской ядерный потенциал. Кроме того, «новое развитие событий в 2019 году наводит на мысль о том, что Китай намерен повысить готовность ядерных сил в мирное время», пишут составители документа.

Источник: Кабар