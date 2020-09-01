Бесплодие, участковый... Послание казахстанцам. О чем говорил Токаев

Сегодня, 1 сентября, в Казахстане на заседании парламента выступил президент РК Касым-Жоомарт Токаев с ежегодным обращением к казахстанцам.

Об этом передает политический обозреватель "Барометра".

Выступал президента Казахстана 1 час 30 минут.

Так, в частности, в своем обращении глава Казахстана заверил, что в стране введут новую модель государственного управления.

"Реформы в этой сфере следует проводить системно. Начнем с того, что изменим подходы к государственному управлению, кадровой политике, системе принятия решений и ответственности за их выполнение", - уверен Токаев.

Далее президент Казахстана перечислил проблемы, которые необходимо решить. В частности, планируется изменение структуры правительства, ввести новые органы, такие как МЧС.

"Такие меры необходимы, чтобы противостоять новым вызовам, таким как техногенные катаклизмы. Кроме этого, необходимо пересмотреть структуру МВД, освободив его от непрофильных функций, что повысит эффективность работы этого важного ведомства", - считает Токаев.

Президент Казахстана считает, что нельзя допускать частые корректировки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс, так как это мешает стабильно работать судебной системе.

Токаев уверен, что нужно повысить авторитет участковых инспекторов.

"Он должен быть узнаваемым, доступным, авторитетным для граждан», - сказал президент Казахстана.

Президент Казахстана потребовал сократить на 10 % количество государственных служащих.

"Потребуется перезагрузить систему государственной службы. Поручаю ускорить сроки сокращения госаппарата", - заявил Токаев

Токаев заявил о новой проблеме казахстанцев - бесплодии.

"К сожалению, каждая шестая семья в Казахстане не может иметь детей. Данная ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, так как речь идет о демографическом кризисе в стране. Кроме этого, бесплодие является одной из главных причин разводов в казахстанских семьях. Соцопросы показывают, что около 20 % казахстанцев считают это весомым основанием для развода», - сказал Токаев.

Барометр