В списке богатейших людей мира Илон Маск опередил Марка Цукерберга

Глава компаний Tesla и SpaceX 31 августа занял третье место в списке самых богатых людей мира.

Bloomberg оценило его состояние в $115,3 миллиарда, рейтинг опубликован на сайте агентства.

По его данным, Маск обогнал основателя Facebook Марка Цукерберга, состояние которого превысило $110 миллиардов.

Первое место в рейтинге сохранил глава Amazon Джефф Безос ($202 миллиарда), второе место занял создатель Microsoft Билл Гейтс ($125 миллиардов).

Как отмечается, в 2020 году акции Tesla подорожали почти на 500 процентов. Резкое увеличение их стоимости привело к тому, что личное состояние Маска выросло почти на $88 миллиардов. По данным Bloomberg, рыночная стоимость Tesla превысила $464 миллиарда.

Самой богатой женщиной в мире, по версии Bloomberg, стала бывшая жена Джеффа Безоса Маккензи Скотт, которая при разводе получила пакет акций Amazon. Ее состояние агентство оценило в $66,4 миллиарда. Следом за ней в рейтинге находится внучка основателя и совладелица косметического гиганта L’Oreal Франсуаза Беттанкур-Майерс.

Маск 18 августа поднялся на четвертое место в списке богатейших людей планеты, спустя девять дней его состояние впервые превысило $100 миллиардов.



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