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В мире
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Южная Корея начала принимать меры против второй волны коронавируса

Во всем мире число заразившихся коронавирусом граждан превысило 25 млн человек.

Число жертв коронавируса достигло 845 тысяч человек. Более 16 млн человек вылечились.

В последние дни в Индии резко подскочило число заразившихся вирусом, за день болезнь выявляется у 70-80 тысяч человек. Как показывает информационная база Университета Джона Хопкинса в США, упомянутая страна занимает третье место после США и Бразилии по числу заразившихся.

Что касается Южной Кореи, где ситуация стабилизировалась и смягчились карантинные меры, принимаются меры против второй волны коронавируса. С 28 августа в некоторых регионах усилились ограничения, выдвинуты требования по соблюдению дистанции.

О том, что в Кыргызстане 43 тысячи 820 человек заразились COVID-19, было выявлено лабораторным путем. Из них 1 тысяча 59 человек скончались, 38 тысяч 198 вылечились.

 

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org

           

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