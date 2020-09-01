Южная Корея начала принимать меры против второй волны коронавируса

Во всем мире число заразившихся коронавирусом граждан превысило 25 млн человек.
Число жертв коронавируса достигло 845 тысяч человек. Более 16 млн человек вылечились.
В последние дни в Индии резко подскочило число заразившихся вирусом, за день болезнь выявляется у 70-80 тысяч человек. Как показывает информационная база Университета Джона Хопкинса в США, упомянутая страна занимает третье место после США и Бразилии по числу заразившихся.
Что касается Южной Кореи, где ситуация стабилизировалась и смягчились карантинные меры, принимаются меры против второй волны коронавируса. С 28 августа в некоторых регионах усилились ограничения, выдвинуты требования по соблюдению дистанции.
О том, что в Кыргызстане 43 тысячи 820 человек заразились COVID-19, было выявлено лабораторным путем. Из них 1 тысяча 59 человек скончались, 38 тысяч 198 вылечились.
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!