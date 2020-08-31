В Узбекистане за ночь выявили 123 новых случая коронавируса. Всего 41651

За ночь скончались ещё 2 пациента с коронавирусом. Всего летальных исходов

По состоянию на 10:00 часов 31 августа количество зарегистрированных случаев коронавируса инфекций в Узбекистане составляет 41651 (+123).

По данным Минздрава, 89 новых случаев выявлено в Ташкенте, 14 в Кашкадарьинской области, 10 в Ташкентской области, 8 в Андижанской области и 2 в Наманганской области.



За ночь скончались ещё 2 пациента с коронавирусом. Всего летальных исходов

На данный момент в стране выздоровели 38819 человек, инфицированных коронавирусом (93%).

В настоящее время 2515 пациентов проходят лечение, из них 250 находятся в тяжёлом состоянии, а 137 - в критическом.

Источник: centralasia.media