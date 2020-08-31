В Узбекистане за ночь выявили 123 новых случая коронавируса. Всего 41651

За ночь скончались ещё 2 пациента с коронавирусом. Всего летальных исходов
По состоянию на 10:00 часов 31 августа количество зарегистрированных случаев коронавируса инфекций в Узбекистане составляет 41651 (+123).
По данным Минздрава, 89 новых случаев выявлено в Ташкенте, 14 в Кашкадарьинской области, 10 в Ташкентской области, 8 в Андижанской области и 2 в Наманганской области.
За ночь скончались ещё 2 пациента с коронавирусом. Всего летальных исходов
На данный момент в стране выздоровели 38819 человек, инфицированных коронавирусом (93%).
В настоящее время 2515 пациентов проходят лечение, из них 250 находятся в тяжёлом состоянии, а 137 - в критическом.
Источник: centralasia.media
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