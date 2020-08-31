Путин и Лукашенко согласовали личную встречу в Москве

В ближайшее время состоится визит в Москву президента Беларуси Александра Лукашенко.
По информации пресс-службы белорусского президента, Лукашенко и российский лидер Владимир Путин договорились о личной встрече.
Пресс-служба Кремля ранее подтвердила, что 30 августа Путин и Лукашенко провели очередную телефонную беседу и договорились о встрече в Москве в ближайшие недели. В Минске отметили, что в ходе этого разговора президенты "обсудили наиболее актуальные на сегодня вопросы, в том числе двустороннего сотрудничества, а также ситуацию внутри Беларуси".
Владимир Путин одним из первых поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах, которую оспаривают участники нынешних многотысячных протестов в Беларуси.
В интервью телеканалу "Россия 1" Путин заявил, что Москва признала белорусские выборы состоявшимися. Он также сказал, что по просьбе Лукашенко в России сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который будет использован в случае, если "экстремистские элементы" в Белоруссии перейдут границы и в стране начнётся разбой.
Источник: Азаттык
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