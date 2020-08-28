Китай готов предоставить Узбекистану вакцину против COVID-19

Китай готов предоставить Узбекистану вакцину против COVID-19.

Об этом было обсуждение в ходе онлайн-консилиуме с китайскими специалистами в формате видеоконференции, сообщила член штаба по борьбе с коронавирусом Феруза Хамрабоева.

По ее словам, после отмены карантинных ограничений увеличивается вероятность распространения вируса, поэтому важно усилить профилактические мероприятия среди населения,

«Китайская сторона готова предоставить Узбекистану вакцину. Задача отечественных ведомств – решить вопрос о том, насколько республика готова провести третью фазу испытаний», отметила она.

На встрече было объявлено, что второй этап клинических испытаний вакцины, разработанной китайскими учеными, прошел успешно. На данный момент в Китае вакцинировано более 50 тыс. человек разных возрастов. Начат последний, третий этап клинических испытаний вакцины.

«Экспертам Минздрава РУз и ведущим специалистам необходимо ознакомиться с протоколами первой и второй фазы испытаний, оценить уровень иммуногенности вакцины и имеющиеся побочные эффекты. На основании этих данных будет принято решение о том, готов ли Узбекистан приобрести эту вакцину», - заключала Хамрабоева.

Источник: Кабар