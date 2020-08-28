Премьер-министр Японии собирается подать в отставку

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявит об отставке из-за ухудшения здоровья.

О скором уходе главы правительства сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал NHK.

«Премьер хочет избежать ситуаций, в которых его хроническая болезнь сможет оказать влияние на национальную политику», — говорится в публикации на сайте канала. Предполагается, что о своем решении Абэ объявит на пресс-конференции 28 августа.

Ранее в прессе освещались визиты политика в больницу для обследования — они состоялись 17 и 24 августа.Сообщается, что он страдает от кишечного заболевания, а именно — от язвенного колита. Из-за обострения болезни он уже покидал пост премьера в 2007 году — спустя год после того, как впервые его занял.

В 2012 Абэ снова победил на выборах и возглавил японское правительство. Он провел на позиции премьер-министра 2 тыс. 799 дней — дольше, чем какой-либо правитель в истории Японии.

Источник: reporter.kg