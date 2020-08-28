(Фото) Назарбаеву присвоили новый статус – Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний

Аналогичного статуса была удостоена экс-президент Финляндии Тарья Халонен. «Чемпионы» одновременно становятся членами Группы видных деятелей ОДВЗЯИ.

Первый президент Казахстана – елбасы Нурсултан Назарбаев удостоился статуса «Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний». Об этом было объявлено на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, организованной по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний – 29 августа.

Как сообщается на сайте МИД Казахстана, исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо инициировал присвоение Нурсултану Назарбаеву нового статуса в знак признания особого исторического вклада Казахстана в период его руководства в глобальные усилия по построению безъядерного мира.

Беспрецедентное решение елбасы о закрытии 29 августа 1991 года Семипалатинского ядерного полигона – одного из крупнейших в мире, было признано не только первым в истории человечества юридическим запретом на проведение ядерных испытаний, но и стало весомым основанием для учреждения Международного дня.

По задумке инициаторов, «Чемпионы» будут вести целевую информационно-пропагандистскую работу с еще не подписавшими ДВЗЯИ государствами с целью улучшения понимания ими выгод от сотрудничества с ОДВЗЯИ, а также делиться своим передовым опытом, таким, как добровольный демонтаж Казахстаном своей ядерной инфраструктуры.

Аналогичного статуса была удостоена экс-президент Финляндии Тарья Халонен. «Чемпионы» одновременно становятся членами Группы видных деятелей ОДВЗЯИ.

В ходе Специальной сессии ГА ООН послание елбасы Назарбаева, адресованное участникам мероприятия, зачитал министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

«Обретя независимость в 1991 году, Казахстан сделал добровольный выбор в пользу отказа от четвертого по мощности на планете арсенала ядерного оружия. История подтвердила правильность данного шага – своим ярким примером мы показали, что на пути к прогрессу и процветанию можно двигаться мирным путем», – подчеркнул елбасы в своем послании.

Первый президент РК обратился также к международному сообществу с призывом последовать примеру Казахстана и объединить усилия, чтобы остановить ядерное безумие. «Полагаю, что особую ответственность за завтрашний день планеты несут лидеры США, России, Китая и Европейского Союза. Убежден, что если провести саммит в этом четырехстороннем формате, то одной из главных его тем должна стать выработка многостороннего соглашения о поэтапном и пропорциональном сокращении ядерных вооружений. Казахстан готов предоставить свою площадку для данного саммита», – заявил елбасы в своем призыве.

Источник: reporter.kg