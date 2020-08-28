За сутки в Узбекистане выявили 393 случая заражения коронавирусом

Общее количество зафиксированных летальных исходов от коронавируса в республике – 298.

За сутки 27 августа в Узбекистане зарегистрировано 393 новых случая заражения коронавирусом у граждан, контактировавших с инфицированными коронавирусом и имеющим высокую температуру.

Пр данным Минздрава, за сутки в стране скончались 5 больных коронавирусом: 3 летальных исходов зафиксированы в Кашкадарьинской области, 2 – в городе Ташкент.

Общее количество зафиксированных летальных исходов от коронавируса в республике – 298.

Всего в стране с начала пандемии, из 40 447 зарегистрированных граждан с этим заболеванием, выздоровело 37 200 пациентов, и уровень лечения составляет 92%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 949 пациентов. 279 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Состояние 133 пациентов врачи оценивают как критическое.

Источник: centralasia.media