Адвокат: Экстрадированный в Узбекистан журналист заявил, что подвергся пыткам в ГКНБ

К властям Кыргызстана с требованием немедленного освобождения журналиста Бобомурода Абдуллаева обращались авторитетные международные организации.

По данным кыргызстанских адвокатов Бобомурода Абдуллаева, узбекские власти предъявили ему обвинения по статьям 158 («Посягательства на президента Республики Узбекистан») и 159 («Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан») УК Узбекистана.

К властям Кыргызстана с требованием немедленного освобождения журналиста Бобомурода Абдуллаева обращались авторитетные международные организации.

Задержанный в Кыргызстане и позже экстрадированный в Узбекистан журналист Бобомурод Абдуллаев распространил открытое обращение через своих адвокатов. Как сообщил «Азаттыку» его защитник Тимур Карабаев, Абдуллаев заявил, что подвергся пыткам в следственном изоляторе ГКНБ.

В обращении журналист заявляет, что представители спецслужбы не дали ему связаться с адвокатом, силой отобрали мобильный телефон, не составили протокол, не допустили адвоката к нему в СИЗО, пытались заставить его подписать документ об экстрадиции его в Узбекистан без адвоката, незаконно обыскали его квартиру. Кроме того, он отмечает, что один из следователей душил его полотенцем, чтобы заставить подписать документы и что он в знак протеста с действиями спецслужбы 12-15 августа объявлял голодовку.

Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана пока не прокомментировал заявление Бобомурода Абдуллаева.

Ранее адвокаты журналиста обратились в Генеральную прокуратуру с заявлением против ГКНБ. Они попросили зарегистрировать обращение их подзащитного как заявление в Едином реестре преступлений и проступков.

ГКНБ сообщал, что задержал Абдуллаева в Бишкеке по запросу официального Ташкента и, спустя две недели, 22 августа, экстрадировал его в Узбекистан.

23 августа в Ташкенте журналиста освободили под подписку о надлежащем поведении.

Источник: Азаттык