Адвокат: Экстрадированный в Узбекистан журналист заявил, что подвергся пыткам в ГКНБ

К властям Кыргызстана с требованием немедленного освобождения журналиста Бобомурода Абдуллаева обращались авторитетные международные организации.
По данным кыргызстанских адвокатов Бобомурода Абдуллаева, узбекские власти предъявили ему обвинения по статьям 158 («Посягательства на президента Республики Узбекистан») и 159 («Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан») УК Узбекистана.
К властям Кыргызстана с требованием немедленного освобождения журналиста Бобомурода Абдуллаева обращались авторитетные международные организации.
Задержанный в Кыргызстане и позже экстрадированный в Узбекистан журналист Бобомурод Абдуллаев распространил открытое обращение через своих адвокатов. Как сообщил «Азаттыку» его защитник Тимур Карабаев, Абдуллаев заявил, что подвергся пыткам в следственном изоляторе ГКНБ.
В обращении журналист заявляет, что представители спецслужбы не дали ему связаться с адвокатом, силой отобрали мобильный телефон, не составили протокол, не допустили адвоката к нему в СИЗО, пытались заставить его подписать документ об экстрадиции его в Узбекистан без адвоката, незаконно обыскали его квартиру. Кроме того, он отмечает, что один из следователей душил его полотенцем, чтобы заставить подписать документы и что он в знак протеста с действиями спецслужбы 12-15 августа объявлял голодовку.
Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана пока не прокомментировал заявление Бобомурода Абдуллаева.
Ранее адвокаты журналиста обратились в Генеральную прокуратуру с заявлением против ГКНБ. Они попросили зарегистрировать обращение их подзащитного как заявление в Едином реестре преступлений и проступков.
ГКНБ сообщал, что задержал Абдуллаева в Бишкеке по запросу официального Ташкента и, спустя две недели, 22 августа, экстрадировал его в Узбекистан.
23 августа в Ташкенте журналиста освободили под подписку о надлежащем поведении.
Источник: Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!