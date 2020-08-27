Глава TikTok покидает пост из-за давления США о продаже видеоприложения

Главный исполнительный директор TikTok Кевин Майер принял решение покинуть должность, сообщает AP.

Поводом послужило давление со стороны США на китайского владельца с требованием продать популярное видеоприложение, которое, по мнению Белого дома, представляет угрозу безопасности, внешней политике и экономике США.

В письме сотрудникам Майер сказал, что решение оставить пост принято из-за того, что «резко сменилась политическая обстановка».

Пост гендиректора временно займет Ванесса Паппас.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ, в котором отвел 45 дней на прекращение сделок с компаниями-владельцами приложений TikTok и WeChat в американской юрисдикции. По его словам, эти приложения угрожают безопасности, внешней политике и экономике США.

TikTok может остаться в США, «если его материнская компания ByteDance продаст свои операции в США американской компании в течение 90 дней».

«Я серьезно думал о том, что потребуются корпоративные структурные изменения и что это означает для нашей глобальной миссии, на которую я собственно подписался. На этом фоне с тяжелым сердцем хотел сообщить вам всем, что решил покинуть компанию», – говорится в письме Майера.

Господин Майер возглавил TikTok в мае. Решение принял владелец соцсети ByteDance. До этого он занимал должность руководителя потребительского и международного подразделения The Walt Disney Company.

Bytedance в настоящее время ведет переговоры с Microsoft о покупке американской фирмой TikTok в США.

ByteDance запустил TikTok в 2017 году, затем купил Musical.ly, видеосервис, популярный среди подростков в США и Европе, и объединил их. Двойной сервис Douyin доступен для китайских пользователей.

TikTok приобрел огромную популярность благодаря своим забавным видео и простоте использования, и у него сотни миллионов пользователей по всему миру.

Но его китайское владение вызывает опасения США по поводу возможной цензуры видео, в том числе тех, которые критикуют правительство Китая, а также риска, что Пекин может получить доступ к пользовательским данным.

Источник: Азаттык