Видео — В Италии загорелась и утонула яхта с туристами из Казахстана

Отмечается, что спасены 17 человек, в операции были задействованы два катера береговой охраны и вертолет.
У побережья острова Сардиния в Италии на борту 50-метровой яхты Lady MM, которая направлялась с Капри на Сардинию, произошел пожар, яхта утонула. Видео снято итальянской береговой охраной.
Отмечается, что спасены 17 человек, в операции были задействованы два катера береговой охраны и вертолет.
По сообщению итальянского информационного агентства ANSA, на борту находились 17 человек, в том числе восемь туристов из Казахстана и девять членов экипажа. Во время пожара они покинули судно и находились в маленькой лодке.
Источник: centralasia.media
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