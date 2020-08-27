Видео — В Италии загорелась и утонула яхта с туристами из Казахстана

Отмечается, что спасены 17 человек, в операции были задействованы два катера береговой охраны и вертолет.

У побережья острова Сардиния в Италии на борту 50-метровой яхты Lady MM, которая направлялась с Капри на Сардинию, произошел пожар, яхта утонула. Видео снято итальянской береговой охраной.

Отмечается, что спасены 17 человек, в операции были задействованы два катера береговой охраны и вертолет.

По сообщению итальянского информационного агентства ANSA, на борту находились 17 человек, в том числе восемь туристов из Казахстана и девять членов экипажа. Во время пожара они покинули судно и находились в маленькой лодке.

Источник: centralasia.media