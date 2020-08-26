В Пекине не осталось зараженных коронавирусом

В местных медицинских учреждениях находятся 347 пациентов с коронавирусом (за минувший день выздоровели 54), только у семи человек заболевание протекает в тяжелой форме.
В Пекине сегодня последние два пациента с коронавирусом выписались из больницы, в медучреждениях города впервые с начала пандемии не осталось зараженных Covid-19. Об этом 26 августа сообщили в комитете по вопросам здравоохранения столицы Китая.
С декабря в Пекине было зарегистрировано 935 заболевших, из них 335 - в ходе вспышки, произошедшей в июне на оптовом рыке «Синьфади». В городе действуют ослабленные меры эпидемиологического контроля: ношение маски на улице необязательно, однако это разрешение не распространяется на лиц, находящихся в общественном транспорте, а также на тех, кто посещает магазины, кинотеатры, госучреждения и прочие многолюдные места, пишет ТАСС.
Согласно статистике, в материковой части Китая вылечились 94,13% заболевших. Число заразившихся с декабря 2019 года превысило 84,9 тыс., за последние семь дней выявлено 108 случаев (динамика сокращения числа пациентов в больницах за неделю составила порядка 6,7% в сутки). В стране не было летальных исходов с 15 апреля (кроме случаев, добавленных один раз в результате корректировки), показатель смертности составляет 5,45% (умерли свыше 4,6 тыс. человек). В местных медицинских учреждениях находятся 347 пациентов с коронавирусом (за минувший день выздоровели 54), только у семи человек заболевание протекает в тяжелой форме.
Источник: centralasia.media
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