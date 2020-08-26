Россиянин отсидел в тюрьме вместо брата полгода. Теперь требует компенсацию за ошибку следствия

Суд отменил приговор жителю Саратовской области, который ранее попал в колонию вместо сводного брата.

Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на жену осужденного.

Отмечается, что мужчина стал фигурантом дела о приобретении и хранении наркотиков. Сначала его приговорили к условному сроку, но позже ужесточили наказание после неявки в полицию.

Однако как оказалось, настоящим виновным был сводный брат мужчины, который назвался чужим именем.

«Когда его в очередной раз поймали, он назвал данные моего мужа. Как-то все это прошло в полиции», — заявила супруга осужденного.

По ее словам, в деле мужа была не его фотография и, более того, сам брат позже признал вину на допросе, но за решеткой из-за путаницы с документами оказался другой человек.

Сейчас супруги намерены добиваться компенсации за незаконное лишение свободы.

Источник: media-center.kg