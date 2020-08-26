Россиянин отсидел в тюрьме вместо брата полгода. Теперь требует компенсацию за ошибку следствия

Суд отменил приговор жителю Саратовской области, который ранее попал в колонию вместо сводного брата.
Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на жену осужденного.
Отмечается, что мужчина стал фигурантом дела о приобретении и хранении наркотиков. Сначала его приговорили к условному сроку, но позже ужесточили наказание после неявки в полицию.
Однако как оказалось, настоящим виновным был сводный брат мужчины, который назвался чужим именем.
«Когда его в очередной раз поймали, он назвал данные моего мужа. Как-то все это прошло в полиции», — заявила супруга осужденного.
По ее словам, в деле мужа была не его фотография и, более того, сам брат позже признал вину на допросе, но за решеткой из-за путаницы с документами оказался другой человек.
Сейчас супруги намерены добиваться компенсации за незаконное лишение свободы.
Источник: media-center.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!