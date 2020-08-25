Зимой мы окажемся под давлением более опасного и заразного вируса, - эксперт

В интервью французской газете Le Figaro эпидемиолог Антуан Флао, директор Института глобального здравоохранения Медицинского факультета Женевского университета рассказал о динамике эпидемии коронавируса по всему миру.

LF: Как вы думаете, первая волна коронавируса в мире закончилась?

Нет, первая волна эпидемии на мировом уровне не закончилась, она все еще продолжается по всей Латинской Америке, где очень много случаев заболевания и смертности. В целом, она снижается в США с вариациями в разных штатах: кривая роста вышла на плато в Калифорнии, более выраженное снижение наблюдается во Флориде или Техасе. Индия также все еще переживает первую волну, которая остается на очень высоком уровне. Зато она завершилась в Нью-Йорке, Канаде и Западной Европе. Что касается Израиля и Австралии, то они уже стали свидетелями начала второго эпидемического эпизода. Обе страны отреагировали решительно, и Австралии удалось взять это под контроль, введя карантин в целом городе с 5-миллионным населением, таком как Мельбурн, полагает эксперт.

В то время как летом смертность в Западной Европе оставалась очень низкой, в таких странах, как Южная Африка, Аргентина, Бразилия или Чили, наблюдалась очень большая зимняя волна. Это подтверждает сильную сезонную составляющую этого вируса, которая проявлялась в Европе летом положительными результатами ПЦР-тестов в основном с бессимптомными случаями, не приводящими к госпитализации и смерти. Так что есть все основания опасаться сильней зимней вспышки. Когда летний тормоз будет отпущен, мы окажемся под давлением вируса, который зимой, судя по всему, станет более опасным и заразным, говорит Флао.

Есть основания полагать, что регионы, наименее пострадавшие прошлой зимой, будут в большей опасности. В Австралии летняя волна обрушилась на Сидней, а отскок произошел в Мельбурне. Однако на данный момент это всего лишь рабочая гипотеза. Ученые не пришли к единому мнению по поводу порога, за которым будет достигнут коллективный иммунитет. От 60% до 70% по модели гриппа? Или, учитывая гетерогенность этого вируса, более 20%? Придут ли в действие явления перекрестного иммунитета? Дебаты пока не завершены. Лично я склоняюсь скорее к первой гипотезе, потому что были ситуации (например, на авианосце «Шарль-де-Голль»), когда эпидемия широко распространилась. Наличие небольшой части иммунизированной популяции вокруг нас, без сомнения, немного ослабит эффект второй волны и замедлит ее развитие, но этого тормоза, на мой взгляд, недостаточно, чтобы заблокировать эпидемию.

«Мы стоим перед лицом одной из самых смертоносных пандемий в истории с очень высокой смертностью среди пожилых людей (сравнимой со смертностью от Эболы для возраста после 80 лет), впечатляющим разнообразием клинических форм и огромными трудностями для государств в плане взятия ее под контроль. На данный момент, это кластерная эпидемия, но она может распространиться на все сообщество, как это произошло в Мельбурне, где одна семья распространила вирус по всей стране. В ожидании вакцины можно надеяться на то, что после этой зимы значительная часть населения будет иммунизирована, и что способность вируса к распространению будет ограничена», - заключает эпидемиолог.

Источник: centralasia.media