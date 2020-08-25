За сутки в России от коронавируса скончались 120 человек

Большинство случаев смерти выявлено в Санкт-Петербурге – 15 и Москве – 12.

В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались еще 120 человек, следует из данных оперативного штаба.

Большинство случаев смерти выявлено в Санкт-Петербурге – 15 и Москве – 12.

Общее количество жертв коронавируса в стране достигло 16 568 человек. Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 966 189 случаев заражения, из них выздоровели 779 747 пациентов, под медицинским наблюдением остаются 214 519 человек.

Источник: centralasia.media