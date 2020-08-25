Немецкие ученые назвали места, где выше всего риск заразиться коронавирусом

Специалисты Института имени Роберта Коха (RKI) провели исследование о том, у кого и где больше всего шансов заразиться коронавирусом, и что нужно делать, чтобы этого не произошло, передает немецкий телеканал Deutsche Welle.

Согласно исследованию, в большинстве случаев коронавирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Кроме того, COVID-19 активно распространяется по воздуху не только с кашлем или насморком, но и с дыханием — аэрозольным способом.

В то же время вероятность заразиться вирусом при соприкосновении с поверхностью, на которой он находится, - к примеру, в супермаркете - существенно ниже, отмечается в исследовании. Поэтому специалисты считают, что приоритетным способом борьбы с распространением COVID-19 по-прежнему должны оставаться меры предосторожности, в частности, социальное дистанцирование и ношение защитных масок.

Инфекция в основном распространяется в закрытых помещениях, где трудно обеспечить социальную дистанцию. При этом чаще всего жители Германии заражаются коронавирусом в собственных семьях. По данным института, заболевший член семьи в среднем инфицирует 3,2 человека как правило, тех, кто живет с ним под одной крышей.

На втором месте по возникновению очагов COVID-19 находятся дома престарелых. Риск распространения инфекции здесь намного выше: один носитель вируса в среднем заражает 19 человек. Однако наибольшей опасности подвергаются люди, проживающие в общежитиях для беженцев: здесь один заразившийся в среднем передает инфекцию 21 человеку.

Насколько опасно посещать рестораны и отели?

В свою очередь случаи заражения вирусом на свежем воздухе встречаются гораздо реже. Школы и детские сады также не играют в распространении COVID-19 особой роли. По данным RKI, в немецких школах в целом зафиксировано лишь около 30 очагов инфекции и 150 случаев заражения коронавирусом.

Опасность заразиться коронавирусом в ресторанах, отелях и офисах также невысока, говорится в исследовании. Что же касается общественного транспорта, к примеру, поездов, то определить уровень риска практически невозможно, ведь вычислить пассажира, ставшего первоначальным источником заражения, и отследить его контакты крайне сложно, указывают специалисты.

Еще одним фактором риска является беспечное поведение граждан, подчеркивают в RKI. Особенно это касается молодых людей, у которых болезнь зачастую протекает в легкой форме. Представители этой группы населения нередко считают себя менее подверженными риску и не осознают, что могут заразить других.

Отмечается, что выводы исследования не являются полностью репрезентативными: немецкие специалисты смогли проследить цепочки заражения лишь в 27 процентах из около 200 000 зафиксированных в ФРГ случаев. В остальных случаях первоначальный источник инфекции выявить не удалось.

Источник: centralasia.media