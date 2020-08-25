В Беларуси проходит повышенная боевая готовность с призывом военнослужащих из запаса

Мероприятия проводятся под руководством начальника Генштаба Вооруженных Сил – первого заместителя министра обороны страны.

По распоряжению министра обороны Беларуси, с 24 августа в республике проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил.

Как сообщили в ведомстве, цель проверки – оценка способности и готовности воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью, а также совершенствование боевой выучки войск.

В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса. Проверка завершится проведением тактического учения, говорится в сообщении.

Мероприятия проводятся под руководством начальника Генштаба Вооруженных Сил – первого заместителя министра обороны страны.

Источник: centralasia.media