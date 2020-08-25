Трамп стал кандидатом в президенты США от республиканцев

Дональд Трамп официально выдвинут кандидатом в президенты США на выборах, которые состоятся в ноябре 2020 года.

Церемония выдвижения прошла в первый день работы Национального съезда Республиканской партии в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Нынешний вице-президент США Майк Пенс также был номинирован кандидатом на второй высший пост в будущей администрации.

Во время проведения съезда предусмотрены повышенные меры безопасности, соблюдение социальной дистанции, тестирование каждого делегата на симптомы инфицирования и сдача анализов перед поездкой на форум.

Для участия в голосовании прибыли 336 делегатов – по шесть от каждого штата.

После официального открытия в Шарлотте большинство мероприятий четырехдневного съезда пройдет в Вашингтоне и пригородах, а также в видеоформате.

Опросы общественного мнения показывают, что кандидат от демократов, Джо Байден, опережает Трампа примерно на 8-10 процентов. Нынешний съезд республиканцев призван улучшить положение действующего президента, который подвергается критике за недостаточное противодействие эпидемии коронавируса, ослабление экономики и расовые волнения.

Среди сторонников Трампа, записанных в качестве выступающих, будут члены президентской семьи, видные представители Республиканской партии, жители штата Северная Каролина и других штатов.

Телеканал FoxNews сообщил в день открытия съезда в Шарлотте, что более двух десятков бывших членов Республиканской партии из числе конгрессменов поддержали усилия оппонентов Трампа в рамках кампании «Республиканцы за Байдена».

Участники съезда не будут выносить на голосование официальную платформу Республиканской партии на 2020 год. В единогласно принятой резолюции говорится, что партия «продолжит активно поддерживать проводимую президентом повестку «Америка прежде всего».

Источник: Азаттык