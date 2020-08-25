Глава Тувы во второй раз заразился коронавирусом

У главы Республики Тува Шолбан Кара-оол во второй раз выявили коронавирус.

Об этом он сам сообщил в видеообращении на своей странице в «ВКонтакте».

«Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19, во второй раз заболел. Но как и в первый раз, я к нему с презрением отношусь. Знаю, что эта болезнь смертельно опасная, но к ней надо относиться с презрением, тогда и будет шанс выжить. Я трудился, почти поверил, что дважды этой болезнью не болеют, от того, видимо, и заболел», - сказал он.

В первый раз он коронавирусом заразился еще в мае. Тогда кроме него были госпитализировали еще нескольких чиновников.

Источник: centralasia.media