Ким Чен Ын находится в коме – СМИ

Однако источник утверждает, что Ким Чен Ын не выбрал себе преемника.

Южнокорейский дипломат Чанг Сон Мин заявил, что Ким Чен Ын находится в коме, а его сестра собирается занять его место, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что дипломат работал помощником покойного президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна. Он утверждает, что власти КНДР скрывают правду об ухудшении здоровья своего лидера.

“Я считаю, что он находится в коме, но он не умер”, – сказал Чанг Сон Мин. Он также добавил, что сестра лидера Северной Кореи Ким Е Чжон может взять на себя часть полномочий своего брата.

“Полная структура преемственности власти еще не сформирована, поэтому Ким Е Чжон выдвигается на первый план. Вакуум не может существовать в течение длительного периода“, – дополнил он.

Ранее агентство Yonhap сообщило со ссылкой на данные южнокорейской разведки, что Ким Чен Ын решил передать часть своих полномочий Ким Е Чжон, которая занимает должность первого заместителя завотделом ЦК Трудовой партии Северной Кореи. Сейчас на нее возложено управление государством, а также политика Пхеньяна в отношении США и Южной Кореи.

Однако источник утверждает, что Ким Чен Ын не выбрал себе преемника. По его данным, глава кабмина Ким Док Хун и зампред Госсовета Пак Бон Дю взяли на себя управление экономикой страны. Еще два высокопоставленных лица отвечают за оборонную сферу.

Более того, эксперты подвергают сомнению заявление экс-дипломата о том, что лидер КНДР находится в коме. Это не первый случай, когда длительное отсутствие Ким Чем Ына подпитывало слухи о его состоянии.

Напомним, в апреле сообщалось о том, что лидер КНДР перенес операцию на сердце. После этого состояние политика якобы резко ухудшилось, и он находился в тяжелом состоянии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения о плохом здоровье северокорейского лидера Ким Чен Ына не соответствуют действительности.

Позже СМИ стали сообщать, что в Северной Корее с конца 2019 года готовят на замену лидеру страны его младшую сестру на случай экстренных обстоятельств.

25 апреля американское издание New York Post сообщило о смерти руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына. Однако 2 мая Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней после слухов о его смерти.

Ким присутствовал на церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений в провинции Пхенган. Официальный печатный орган правящей в Северной Корее Трудовой партии “Нодон синмун” опубликовал фотографии лидера страны с его первого за 20 дней публичного мероприятия.

Источник: reporter.kg