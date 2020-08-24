Ковид влияет на сердце. Ситуация с коронавирусом в Центральной Азии и мире. Тренды к утру 24 августа

При этом, в Индии наблюдается самый большой в мире ежедневный прирост заразившихся коронавирусом в течение почти 3-х недель.

Эпидемиологическая ситуация в мире остается все еще тревожной. За последние сутки прирост составил более 220 тыс. новых случаев заражения. На долю США, Бразилии и Индии приходится 53,3% всех зараженных в мире (12 млн. 585,1 тыс.), пишет Podrobno.uz.

При этом, в Индии наблюдается самый большой в мире ежедневный прирост заразившихся коронавирусом в течение почти 3-х недель.

Вместе с тем в Мексике, несмотря на сравнительно меньший суточный прирост новых случаев заражения (около 4 тыс.), отмечается высокая смертность. Так, только за последние сутки было выявлено 870 смертей, что почти равняется общему количеству летальных исходов, зафиксированных в США и Бразилии. При этом соотношение количества смертей к общему числу выявленных случаев заражения в Мексике превышает 10%, что является одним из наиболее высоких показателей в мире.

В центрально-азиатском регионе общее количество инфицированных достигло 232 822, что составляет порядка 1% от общей мировой статистики выявленных случаев.

Доля выздоровевших в ЦА составляет 197 761 чел. (84,9% от общего количества зараженных в регионе), а количество летальных случаев равно 4 639 (2%).

1. Статистика

Согласно данным Worldometers, на утро 24 августа общее число заболевших в мире составляет 23 млн. 581,6 тыс. чел., скончались 812,4 тыс.

Наиболее инфицированные страны: США – 5 млн. 874,1 тыс., Бразилия – 3 млн. 605,8 тыс. и Индия – 3 млн. 105,2 тыс.

По числу смертельных случаев: В США – 180 604 летальных исходов, Бразилии – 114 772, Мексике – 60 480, Индии – 56 846 и Великобритании – 41 429.

К утру 24 августа общее число выздоровевших от COVID-19 достигло 16 078 735 чел. – 68,2% всех зараженных.

В России за прошедшие сутки было выявлено 4 852 новых случаев. Общее число инфицированных достигло 956 749, выздоровели 770 639 пациентов, скончались – 16 383.

В Беларуси за сутки выявлено 183 случаев, число зараженных –70 468, вылечились 68 778, скончались 642 чел.

Ситуация в Центральной Азии.

В Казахстане за день обнаружили 230 новых заражённых, общее число больных составляет 104 543, выздоровели 91 089, скончались 1 415. Процентное соотношение выздоровевших по стране составляет – 87,1%, летальных исходов – 1,3%.

В Кыргызстане зафиксировано 134 новых пациентов, общее число зараженных достигло 43 023, выздоровели – 36 397, скончались – 1 498. Процентное соотношение выздоровевших по стране составляет – 84%, летальных исходов – 3,5%.

В Таджикистане – 34 новых случаев, общее число больных – 8 311, выздоровели 7 108, скончались 66. Процентное соотношение выздоровевших по стране составляет – 85,5%, летальных исходов – 0,8%.

В Афганистане – 46 новых случаев, общее число больных – 37 999 случаев заражения, выздоровели 28 180, скончались 1 387. Процентное соотношение выздоровевших по стране составляет – 74,1, летальных исходов – 3,6%.

2. Последние тенденции в мире

По прогнозам банка Goldman Sachs, около четверти граждан США, временно отстраненные от работы, в итоге будут уволены. Как пишет Bloomberg, на данный момент в США статус временно неработающих имеют более 9 млн. человек.

При этом в начале пандемии коронавируса работодатели перестали платить более чем 22 млн. человек, но большинство из них отстранены от работы на время. В апреле количество временно безработных в стране составляло 18 млн. человек, что стало самым высоким показателем за все время наблюдений.

После возобновления экономической деятельности восстановлению рынка труда способствовало возвращение временно неработающих на работу. При этом как ожидают в Goldman Sachs, рост трудоустройств в текущем году продолжится, всего работу получат около 5,6 млн. человек.

Однако, в июле перспективы повторного найма для временно неработающих стали ухудшаться. Доля тех, для кого временное отстранение от работы превращается в увольнение, выросла практически в 2 раза с июня по июль. Банк прогнозирует дальнейшее ее увеличение по мере ослабления мер поддержки со стороны властей Соединенных Штатов.

Министр здравоохранения Р.Сперанца в интервью газете La Stampa заявил, что правительство Италии не рассматривает карантин как меру для борьбы с пандемией.

Министр подчеркивает, что национальная служба здравоохранения стала намного сильнее, а нынешняя ситуация не сопоставима с февралем и мартом, когда болезнь выходила из-под контроля и было трудно отследить и изолировать инфицированных людей. Р.Сперанца добавил, что в стране удвоено количество коек в отделениях интенсивной терапии, а число новых случаев COVID-19 в Италии ниже, чем в Испании и Франции.

В России мэр Москвы С.Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что коронавирус в столице не отступает, а ждать всеобщей вакцинации придется еще не один месяц.

По словам чиновника, ситуация хорошая с точки зрения ее стабильности, но тем не менее COVID-19 никуда не отступает – в день выявляют порядка около 700 новых случаев заражения, из которых от 300 до 400 человек госпитализируется.

3. Меры по разработке вакцин и препаратов от COVID-19, исследования ученых

Как сообщает газета Global Times, в Китае начнут испытания вакцины от COVID-19 на основе клеток насекомых.

В сообщении говорится, что рекомбинантная белковая вакцина была разработана учеными Сычуаньского университета и одобрена для клинических испытаний Государственным управлением медицинской продукции Китая. Отмечается, что вакцину протестировали на обезьянах и других животных и обнаружили, что она способна защитить от коронавирусной инфекции без явных побочных эффектов.

Ориентировочно вакцина будет производиться в объеме 100 млн. комплектов в год – для этого было создано предприятие с необходимой мощностью при содействии сотрудников западно-китайской больницы при Сычуаньском университете, исследовательской группы по вакцинам и биологической компании, специализирующейся на биотехнологиях.

Как передает агентство Regnum со ссылкой на пресс-службу Минздрава, в США Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при министерстве выдало экстренное разрешение на лечение заболевших COVID-19 переливанием плазмы крови от уже переболевших пациентов.

В ведомстве отметили, что разрешение было выдано в связи с тем, что данный метод может быть эффективен при лечении пациентов, заболевших COVID-19. При этом сделан вывод, что уже известные потенциальные плюсы данного метода перевешивают возможные потенциальные риски.

Медики из Германии обнаружили следы COVID-19 в сердечной мышце у тех, кто уже переболел коронавирусом. Исследование опубликовал журнал Oxford Academic. Отмечается, что изначально пациентам ставили диагноз миокардит, но позже выяснялось, что до этого они тяжело болели коронавирусом.

По словам профессора Немецкого центра сердечно-сосудистых исследований Ф.Венцеля, особенность выявленных случаев в том, что с помощью биопсии сердечной мышцы вирус обнаруживается, когда сам COVID-19 уже прошел или протекает в безвредной форме. В этом контексте, ученые подчеркивают, что врачам следует обращать больше внимания на сердечно-сосудистую систему из-за возможных последствий коронавируса.

4. Меры по минимизации последствий COVID-19 и выходу из карантина

Министр иностранных дел Венесуэлы Х.Арреаса в своем Twitterе сообщил, что страна получила от ЕС медицинские средства для борьбы с пандемией COVID-19. В этой связи министр выразил благодарность странам Евросоюза, Испании и Португалии за полученную Венесуэлой гуманитарную помощь. Всего странами ЕС было передано для борьбы с пандемией 82,5 тонны медицинских средств.

Как уточнил глава Х.Арреаса, всего с начала пандемии дружественные страны и организации передали Венесуэле 1,5 тыс. тонн гуманитарной помощи.

Как передает Prensa Latina, Торгово-промышленная и сельскохозяйственная палата (CCIAP) Панамы призвала правительство страны возобновить экономическую деятельность, сохраняя ответственное отношение к здоровью бизнесменов и рабочих.

В этом контексте в CCIAP пояснили, что вызванный карантинными мерами всеобщий паралич в экономике привел к срыву контрактов и, как к следствие, к массовым увольнениям. Это привело к тому, что все больше и больше людей стали уходить в теневой сектор, где в принципе не соблюдаются карантинные меры.

Бизнесмены подчеркнули, что частный сектор готов соблюдать правила безопасности, призвав властей уменьшить бюрократическую путаницу, которая, по их мнению, может привести к произволу и будет препятствовать восстановлению экономики.

Как передает NHK, в Японии изучают вопрос, как на законодательном уровне перевести депутатов палаты представителей (нижней) и палаты советников (верхней) на удаленный режим работы.

Отмечается, что на данный момент на заседаниях депутаты соблюдают все антикоронавирусные меры, в том числе социальную дистанцию, однако японские власти считают, что этого может быть недостаточно. В связи с этим в Токио планируют изучить опыт Великобритании и Испании, где сотрудники правительства ранее работали из дома. При этом законодателям страны предстоит разобраться, не нарушит ли это решение статью 56 Конституции Японии, согласно которой проводить заседание любой палаты парламента можно лишь при наличии не менее трети ее членов. Подчеркивается, что в палату представителей входит 500 депутатов, а в палату советников – 252.

Источник: Кабар