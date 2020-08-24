Видео – На фоне протестов Лукашенко ходит в бронежилете и с автоматом в руках

Вместе с Лукашенко на видео – его 15-летний сын Николай.
Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко на фоне массовой акции протеста в Минске, на которую собралось около ста тысяч человек, передвигался в бронежилете и с автоматом в руках. Видеокадры опубликовало белорусское государственное информагентство “Белта”.
Агентство также опубликовало видео, на котором Лукашенко подлетает на вертолете к Дворцу независимости, который является его резиденцией и который в воскресенье был оцеплен милицией из-за того, что к нему выдвинулись несколько десятков тысяч протестующих. На кадрах слышно, как Лукашенко, разглядывая сверху местность, произносит: “Как крысы разбежались”.
Вместе с Лукашенко на видео – его 15-летний сын Николай. Он одет в бронежилет и каску, на одном из видео у него в руках тоже есть оружие.
В воскресенье в Минске прошла новая массовая акция против Александра Лукашенко. Люди собрались на площади Независимости, затем прошли маршем в сторону резиденции действующего президента, путь к которой заблокировал ОМОН. Пресс-служба Лукашенко распространила ещё одно видео, на котором он благодарит бойцов, стоящих в оцеплении, а некоторые из них отвечают, что будут с президентом “До конца”.
Массовые акции протеста в Беларуси продолжаются 2 недели после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Лукашенко. Участники протестов обвиняют власти в фальсификации выборов и в жестокости по отношению к задержанным и арестованным людям. Не менее трёх человек при подавлении протестов погибли.
Источник: “Служба новостей Центральной Азии”
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