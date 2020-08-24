В США экстренно разрешили лечение COVID-19 плазмой с антителами переболевших

О получении разрешения объявил на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

Заявление президент сделал накануне Национального съезда республиканцев, который должен официально выдвинуть действующего президента кандидатом на пост главы государства на ноябрьских выборах.

Метод лечения Трамп назвал прорывным. Коронавирус унес жизни 175 000 американцев, и президента критикуют за это.

«Я рад сделать поистине историческое заявление в нашей борьбе с «китайским вирусом», который спасет бесчисленное количество жизней. Сегодняшнее мероприятие значительно расширит доступ к этому лечению», – приводит CNN слова Трампа.

Выдавая разрешение, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отметило, что "известные и потенциальные преимущества" такого метода лечения перевешивают "известные и потенциальные риски".

Несмотря на то, что есть информация об эффективности лечения COVID-19 плазмой уже переболевших коронавирусной инфекцией, полноценные клинические испытания не завершены.

При этом, по данным FDA, в США уже более 70 тысяч пациентов получили лечение плазмой.

Источник: Азаттык