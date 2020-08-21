Financial Times: Путин готовится к контролируемому переходу власти в Беларуси

Россия вмешалась бы не ради демократии, а ради результата, выгодного для нее самой.

Возможно, президент России Владимир Путин и предупредил европейских лидеров о «недопустимости вмешательства» в политический кризис в Беларуси, но у него мало намерений следовать своим собственным советам, поскольку Кремль стремится защитить свое влияние в давнем государстве-сателлите, пишет автор статьи в международной деловой газете Financial Times.

Обширные продемократические протесты в Беларуси против спорной победы на выборах президента Александра Лукашенко создали дилемму для Кремля и его самого давнего, но наиболее проблематичного союзника: как сохранить контроль, когда страсти улягутся, и через кого?

«Россия вмешалась бы не ради демократии, а ради результата, выгодного для нее самой. Для России хорошие отношения - это подчиненные», - отметил Найджел Гулд-Дэвис, бывший посол Великобритании в Беларуси.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что кризис является продолжением перетягивания каната между Россией и ЕС из-за Украины в 2014 году, пишет издание. Однако протесты в Беларуси вызваны широко распространенной антипатией к Лукашенко, а геополитические опасения в значительной степени отсутствуют. Когда митингующий в Минске начал размахивать флагом ЕС, другие закричали ему, чтобы тот убрал его.

«Главное для России - поддерживать дружеские отношения с Беларусью и не вмешиваться, - сказал человек, близкий к Кремлю. - Там нет разделения между Востоком и Западом и нет агрессивного национализма, как на Украине».

У Путина имеются серьезные экономические рычаги. Экономика Беларуси во многом зависит от России, которая фактически субсидирует Минск за счет недорогих поставок нефти и газа. Любой поворот в сторону от Москвы, скорее всего, вызовет огромные экономические потрясения и потребует болезненных реформ, считают авторы.

Те, кто возглавляют протесты, предположили, что они сохранят пророссийский взгляд страны во власти. Мария Колесникова, которая входит в состав совета, созданного Светланой Тихановской для управления переходом власти, обвинила Лукашенко в «напряженности» с Россией и заявила, что оппозиция будет работать над построением «взаимовыгодных отношений» с Москвой.

Но Тихановская и ее муж Сергей Тихановский, чью кампанию она взяла на себя после того, как его заключили в тюрьму, являются политически неизвестными величинами. По словам Дмитрия Тренина, главы Московского центра Карнеги, им не хватает опыта, который Россия потребовала бы от преемника Лукашенко. «Кремль не примет эту группу как надежного партнера. Лучший вариант для Кремля сейчас - это не сидеть и ждать, а подготовиться и управлять переходом власти от Лукашенко к режиму, который в электоральном плане будет полагаться на пророссийское большинство Беларуси», - сказал он.

По словам европейского дипломата, кампания Тихановской также рискует вызвать недовольство России, поскольку позволяет членам традиционной белорусской оппозиции, финансируемой Западом, доминировать в координационном совете.

«Самая большая помощь Лукашенко - это старая оппозиция. Она ослабляет политическую легитимность протестного движения. Ни один чиновник не переметнется, чтобы присоединиться к этой группе», - сказал дипломат.

В отличие от Украины, где Кремль десятилетиями культивировал пророссийских политиков и олигархов, господство Лукашенко означает, что в Беларуси немного подобных фигур. Белорусский президент даже заявил, что заручился одобрением Москвы на арест Виктора Бабарико, давнего главы подконтрольного Кремлю банка Газпром в Белоруссии, который пытался участвовать в выборах. Но человек, близкий к Газпрому, сказал, что тот не был доверенным лицом России: "Он был просто наемным управляющим. Как только он вмешался в политику, его уволили.

Неспособность оппозиционной коалиции представлять пророссийское большинство Беларуси может все же убедить Москву в том, что Лукашенко остается наименее худшим вариантом, отметил дипломат ЕС. «Предвыборная цель [Москвы] была слабый режим, а не революция. Так что, если не будет [больше] насилия, они могут переждать. Они поддержат Лукашенко, если он сможет обойтись без ошибок, которые он уже совершил» , - добавил дипломат.

Андрей Кортунов, глава Российского совета по международным делам, поддерживаемого государством аналитического центра, сказал, что Кремль, скорее всего, будет стремиться воспроизвести армянскую революцию 2018 года, когда постсоветское государство свергло своего давнего президента, но на смену ему пришел протестный лидер, сохранивший пророссийскую политику страны.

«Маловероятно, что Путин будет доволен демократией западного типа в Беларуси, но если у него не будет другого выбора, он, вероятно, сможет смириться с этим, если новое руководство подтвердит отсутствие изменений в геополитических приоритетах», - считает Кортунов.

«Но хотя Путин может быть готов принять демократического соседа и приостановить свои интеграционные планы в обмен на сохранение зависимости Минска от Москвы, долгосрочные последствия для Кремля могут быть серьезными», - подчеркивается в статье.

«Беларусь станет серьезным экзистенциальным кризисом для России. При демократии сегодня [в Минске] может быть пророссийское правительство, и менее дружественное на следующий день», - заключил Кортунов.

Перевод статьи подготовила ИноПресса.

Источник: centralasia.media