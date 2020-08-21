Ким Чен Ын передал часть своих обязанностей сестре

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал часть своих обязанностей сестре Ким Ё Чжон.

Об этом сообщило в четверг новостное агентство Reuters со ссылкой на разведку Южной Кореи.

Лидер Северной Кореи сохранит абсолютную власть над страной, но его сестра стала его «фактическим заместителем». В частности, ей отошли вопросы отношений с Южной Кореей и США, пишет агентство.

По данным южнокорейской разведки, некоторые другие чиновники Северной Кореи также получили часть обязанностей Ким Чен Ына.

Младшая сестра и приближенная Ким Чен Ына занимает пост заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Ким Чен Ын впервые за восемь месяцев собирает внеочередной пленум ЦК Трудовой партии Кореи для обсуждения некоего «важнейшего вопроса».

Эксперты Bloomberg по Северной Корее тогда предположили, что срочное собрание пленума может касаться расширения полномочий сестры лидера Северной Кореи.

Источник: Азаттык