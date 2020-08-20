В Турции убит “вор в законе”

Криминального авторитета Надира Салифова по прозвищу Лоту Гули застрелили в ресторане в турецкой Анталье, сообщает «РИА Новости».
Лоту Гули был убит из пистолета мужчиной, ужинавшим вместе с ним в одном из ресторанов Анталии. Убит выстрелом в голову. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось.
Убийца Салифова сбежал с места происшествия, но его задержали на шоссе, ведущем в город Денизли.
По предварительным данным, задержанным является другой представитель криминального мира по прозвищу Хан Ахмедлинский, который входил в ближайшее окружение Лоту Гули.
Салифов родился в 1972 году в Грузии. В 2005-2017 годах он находился в заключении в Азербайджане, после освобождения отправился в Турцию. В 2018 году Салифов был депортирован из Турции, но впоследствии вернулся в страну нелегально.
Источник: reporter.kg
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