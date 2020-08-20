В России от коронавируса скончались более 16 тыс. человек

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались еще 110 человек, следует из данных оперативного штаба.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Санкт-Петербурге – 15 и Москве – 11.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 16 099 человек. Всего с начала пандемии в стране выявлено 942 106 случаев заражения Covid-19, из них выздоровели 755 513 пациентов, под медицинским наблюдением остаются 224 167 человек.

Источник: centralasia.media