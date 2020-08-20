На утро 20 августа в Казахстане выявили 244 новых случая коронавируса. Всего — 103 815

Таким образом, всего в стране выявлено 103 815 случаев заражения коронавирусом, скончались более 1,4 тыс. человек

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 244 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 110 без клинических проявлений. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с Covid-19.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

- город Нур-Султан - 38 / 8;

- Восточно-Казахстанская область - 27 / 4;

- Карагандинская область - 25 / 10;

- город Алматы - 24 / 8;

- Атырауская область - 20 / 20;

- Западно-Казахстанская область - 18 / 10;

- Акмолинская область - 17 / 10;

- Туркестанская область - 17 / 9;

- Северо-Казахстанская область - 16 / 5;

- Костанайская область - 13 / 4;

- Жамбылская область - 8 / 7;

- Мангистауская область - 7 / 7;

- Актюбинская область - 6 / 5;

- Алматинская область - 4 / 1;

- Павлодарская область - 3 / 1;

- Кызылординская область - 1 / 1.

Таким образом, всего в стране выявлено 103 815 случаев заражения коронавирусом, скончались более 1,4 тыс. человек

Источник: centralasia.media