На утро 20 августа в Казахстане выявили 244 новых случая коронавируса. Всего — 103 815

Таким образом, всего в стране выявлено 103 815 случаев заражения коронавирусом, скончались более 1,4 тыс. человек
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 244 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 110 без клинических проявлений. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с Covid-19.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
- город Нур-Султан - 38 / 8;
- Восточно-Казахстанская область - 27 / 4;
- Карагандинская область - 25 / 10;
- город Алматы - 24 / 8;
- Атырауская область - 20 / 20;
- Западно-Казахстанская область - 18 / 10;
- Акмолинская область - 17 / 10;
- Туркестанская область - 17 / 9;
- Северо-Казахстанская область - 16 / 5;
- Костанайская область - 13 / 4;
- Жамбылская область - 8 / 7;
- Мангистауская область - 7 / 7;
- Актюбинская область - 6 / 5;
- Алматинская область - 4 / 1;
- Павлодарская область - 3 / 1;
- Кызылординская область - 1 / 1.
Таким образом, всего в стране выявлено 103 815 случаев заражения коронавирусом, скончались более 1,4 тыс. человек
Источник: centralasia.media
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