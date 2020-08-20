Песков и Лавров заявили о вмешательстве Запада в дела Беларуси

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «имеют место попытки непосредственного вмешательства извне» в события в Беларуси и что в Кремле «считают это недопустимым».

Какие именно страны пытаются вмешаться в белорусские события – Песков не уточнил.

Почти такое же заявление сделал в среду и глава МИД России Серей Лавров. В отличие от Пескова, он озвучил список стран, которые, по его мнению, вмешиваются в дела Беларуси «из геополитических соображений и стараются навязать белорусам те порядки, которые считают для себя выгодными». Согласно Лаврову, это страны Евросоюза, и прежде всего – Польша, Литва и Эстония. Глава российского МИД также заявил, что протестующие против власти Лукашенко сами спровоцировали милицию на применение силы.

Вместе с тем Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной военной помощи действующим белорусским властям со стороны России, сказал, что «гипотетические рассуждения абсолютно неприемлемы». Отдельно пресс-секретарь президента заверил, что не знает, посещал ли Минск глава ФСБ Александр Бортников.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что во вторник в Минск прилетел самолёт, которым пользуется директор российской спецслужбы. По словам Пескова, в Кремле не следят за перелётами между Россией и Белоруссией, поскольку «воздушный трафик между двумя странами достаточно оживлённый».

В самом Минске в среду прошло заседание Совета безопасности Беларуси, созванное Александром Лукашенко. По его итогам Лукашенко поручил Погранслужбе усилить охрану государственной границы «по всему периметру в целях недопущения в Беларусь боевиков, оружия и денег для финансирования беспорядков из других стран». Главе МВД Лукашенко поручил «больше не допускать никаких беспорядков в Минске», а главе КГБ – «выявлять и пресекать» действия организаторов уличных акций.

Официальные итоги выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал около 80 процентов голосов, вызвали массовые протесты, которые власти начали жестоко подавлять. Тысячи были задержаны, сотни пострадали, по меньшей мере двое погибли.

Лидеры Евросоюза не признали результаты выборов в Беларуси и заявили 19 августа о планах ввести санкции в отношении причастных к фальсификациям выборов в этой стране и репрессиям в ответ на протесты против спорного голосования.

Источник: Азаттык