Тихановская призвала ЕС не признавать результаты выборов в Беларуси

Я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала обращение к Европейскому совету, в котором призвала страны Евросоюза не признавать результаты состоявшихся 9 августа президентских выборов. Видео на английском языке опубликовано на YouTube-канале «Страна для жизни».

По словам Тихановской, выборы 9 августа не были ни справедливыми, ни прозрачными, их результаты были сфальсифицированы, а люди, которые вышли на улицы белорусских городов, чтобы защитить свой выбор, подверглись жестоким избиениям, были брошены в тюрьмы и подвергнуты пыткам режимом, отчаянно цепляющимся за власть. «Сотни раненых, по меньшей мере два человека лишились жизни», – напомнила она. «Это происходит прямо сейчас в центре Европы. Я призываю вас не признавать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах народа и всего мира», – говорит Тихановская в обращении.

Она также сообщила, что инициировала создание Координационного совета для мирной передачи власти в стране, который объявит новые демократические выборы в стране с участием международных наблюдателей.

«Я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Беларуси и выбор белорусского народа», – подчеркнула Тихановская в своем видеообращении к Евросовету.

Сегодня Европейский совет проведет внеочередной видеосаммит по ситуации в Беларуси.

О непризнании итогов белорусских выборов уже заявляли Великобритания, Канада, Ирландия, Латвия, Литва, Эстония, а также главы министерств иностранных дел 27 стран Европейского союза.

Источник: Азаттык