Каковы риски передачи коронавируса в закрытых пространствах?

Министерство здравоохранения Франции перечисляет почти половину очагов групповых случаев заражения на рабочих местах, в этот подсчет входят больницы и социальные медицинские учреждения, пишет французское издание Le Figaro.

Как рассказал телеканалу France Info руководитель отдела инфекционных заболеваний больницы Питье-Сальпетриер Эрик Ком, больницы составляют около 10% очагов заражения, медико-социальные учреждения, дома престарелых — 20%, а частные компании — 20%.

Отмечается, что первым выявленным способом передачи коронавируса являются брызги или капли слюны, выделяемые инфицированным человеком при кашле или чихании, а также при разговоре или пении.

Вирус также может прикрепляться к поверхности, загрязненной каплями слюны: руке, носовому платку, дверной ручке, кнопке лифта. Человек, который прикасается к ним, а затем прикладывает руку к лицу, может заразиться.

Однако все более и более весомой становится гипотеза о третьем пути передачи заражения: это выдыхаемые пациентами аэрозоли, микрокапли размером менее 5 микрон, содержащие вирусные частицы. В отличие от брызг слюны, они могут оставаться в воздухе в течение нескольких часов и преодолевать большие расстояния.

«Мы не знаем доли каждого из этих путей передачи, но совершенно очевидно, что в отношении Sars-Cov-2 такое явление как аэрозолизация существует», - сказал AFP Антуан Флао, директор Института глобального здоровья на медицинском факультете Женевского университета.

Как заявила ВОЗ, такой способ передачи не может быть исключен, особенно в некоторых закрытых пространствах, таких как очень загруженные и плохо вентилируемые помещения и когда люди там присутствуют в течение длительного периода времени. В закрытых помещениях малейшая циркуляция воздуха позволяет вирусным частицам достичь концентрации, достаточной для заражения любого, кто их вдыхает.

Однако не все помещения равны, когда речь идет о риске передачи посредством аэрозоля. Высший совет общественного здравоохранения Франции указывает на три условия, благоприятные для передачи вируса по воздуху:

условия вентиляции и воздушного потока;

атмосферные условия (низкая температура, влажность);

деятельность и физические усилия, практикуемые в этих пространствах.

Действующие в настоящее время санитарные правила в первую очередь касаются обеспечения минимального расстояния в один метр на каждое рабочее место и при перемещении сотрудников внутри помещения. Если это расстояние не может быть соблюдено, то рекомендуется использовать маску.

«Не все смогут присутствовать на работе в начале учебного года. Нам придется продолжать удаленную работу, чтобы не увеличивать количество кластеров в частных компаниях», - считает Эрик Ком. С другой стороны, по мнению Антуана Флао, очень строгие правила дезинфекции в некоторых компаниях — это своего рода «чрезмерная предосторожность».

«В отличие от маски, никогда не было ни малейшего доказательства того, что обеззараживание снижает риск передачи Covid-19», - говорит он, выступая за регулярное мытье рук. Текущие санитарные рекомендации также включают регулярное проветривание (каждые 3 часа) помещения в течение 15 минут.

Как только обнаружилось присутствие вируса Covid-19 в виде аэрозолей, переносимых по воздуху, возник теоретический риск передачи через кондиционер, поскольку такая связь наблюдалась во время эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году, говорит Антуан Флао.



«В отличие от вентиляторов, которые просто продувают воздух и считаются потенциальными распространителями, большинство кондиционеров вытягивают часть внутреннего воздуха и заменяют его наружным воздухом. Результат: Мы еще больше уменьшаем риск, потому что не только вентилируем замкнутое пространство, но и проветриваем его посредством свежего воздуха», - заключает Флао, признавая, что такой метод является более энергоемким. Поэтому для устройств, которые это позволяют, ВОЗ рекомендует увеличить процент использования наружного воздуха, если возможно, до 100 процентов.



Источник: centralasia.media