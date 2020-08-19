В двух городах Беларуси прошли митинги в поддержку Лукашенко

В Могилёве и Гомеле 18 августа прошли митинги в поддержку Александра Лукашенко.
По оценкам журналистов, на митингах собралось до 10 тысяч человек, сообщает ВВС.
В Могилёве одновременно с митингом за действующую власть проходил митинг против нее. Оппозиционный митинг был согласован мэром города, единственная его просьба была — провести акцию «подальше».
На митинг в поддержку Лукашенко в Гомеле люди начали стягиваться сильно заранее. Журналисты заметили, что к площади Ленина, где проходила встреча, приехало много автобусов, которые, вероятно, везли людей со всей области.
Ранее митинг в поддержку Лукашенко прошел 16 августа в Минске.
Источник: centralasia.media
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