Дональд Трамп начал пользоваться Triller, американским конкурентом китайского TikTok

После двух дней использования приложения Triller для социальных сетей у Дональда Трампа появилось 11 000 подписчиков.
ТikTok был запрещен в Индии два месяца назад. Трамп хочет последовать её примеру, если только они не продадут американскую версию приложения и не подпишут договора, нацеленные как на ТikTok, так и на другое китайское приложение для социальных сетей WeChat от компании Tencent.
И Индия, и США опасаются, что данные, собранные в китайском приложении могут быть переданы китайскому правительству. Но TikTok решительно отрицает это, заявляя, что никакая личная информация иностранных пользователей, данная в рамках приложения не хранится в Китае.
На данный момент Microsoft ведет переговоры с TikTok о покупке всей или доли в компании. А команда Трампа опубликовала четыре видео на Triller.
Несмотря на то, что TikTok был запущен на год позже Triller, по оценкам, приложение было загружено более чем в два миллиарда раз больше по сравнению с 250 миллионами его американского конкурента.
Источник: centralasia.media
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