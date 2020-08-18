Министр энергетики России заразился коронавирусом

Министр энергетики России Александр Новак заразился коронавирусом и сейчас лечится в Москве.

Об этом сегодня на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие. Дай бог ему здоровья», - сказал Мишустин.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились некоторые журналисты правительственного пула, которые должны были сопровождать Мишустина в его поездке по Дальнему Востоку. В Петропавловске-Камчатском несколько корреспондентов изолировали и доставили в Москву самолетом МЧС, под контролем врачей.

В Благовещенске еще у нескольких сотрудников СМИ тесты дали положительный результат. Их также изолировали и отправили в столицу.

13 августа стало известно, что COVID-19 подтвердился у вице-премьера - полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

Мишустин переболел коронавирусной инфекцией еще весной: о его заражении стало известно 30 апреля, 19 мая он вернулся к очной работе. Также в правительстве COVID-19 перенесли в том числе главы Минстроя Владимир Якушев, Минкультуры - Ольга Любимова, Минобрнауки - Валерий Фальков.

Источник: centralasia.media