Министр энергетики России заразился коронавирусом

Министр энергетики России Александр Новак заразился коронавирусом и сейчас лечится в Москве.
Об этом сегодня на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие. Дай бог ему здоровья», - сказал Мишустин.
Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились некоторые журналисты правительственного пула, которые должны были сопровождать Мишустина в его поездке по Дальнему Востоку. В Петропавловске-Камчатском несколько корреспондентов изолировали и доставили в Москву самолетом МЧС, под контролем врачей.
В Благовещенске еще у нескольких сотрудников СМИ тесты дали положительный результат. Их также изолировали и отправили в столицу.
13 августа стало известно, что COVID-19 подтвердился у вице-премьера - полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.
Мишустин переболел коронавирусной инфекцией еще весной: о его заражении стало известно 30 апреля, 19 мая он вернулся к очной работе. Также в правительстве COVID-19 перенесли в том числе главы Минстроя Владимир Якушев, Минкультуры - Ольга Любимова, Минобрнауки - Валерий Фальков.
Источник: centralasia.media
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