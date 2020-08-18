Александр Лукашенко заявил о готовности передать свои полномочия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о готовности передать полномочия после принятия новой Конституции.

Об этом сообщает ТАСС.

«Приходите, садитесь — и работаем над Конституцией. Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!» — сказал он.

Ранее Лукашенко выступил перед бастующими рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Они встретили президента криками «Уходи!». Во время выступления Лукашенко пообещал поделиться президентскими полномочиями и рассказал о своем отношении к действиям силовиков.

В Белоруссии восьмой день проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны и поддержали митингующих. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники. Лукашенко назвал забастовки белорусских заводов в республике «ножом в спину» власти.

Источник: media-center.kg