Правительство Беларуси ушло в отставку

Правительство Беларуси сложило полномочия перед вновь избранным президентом.
Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 августа №480, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Согласно документу, в соответствии со ст.106 Конституции, ст.9 закона от 23 июля 2008 года №424-З «О Совете Министров Республики Беларусь» белорусское правительство сложило полномочия перед вновь избранным президентом.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Как сообщалось ранее, глава государства Александр Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства. Тогда президент отметил, что в основном правительство сформировано. Вместе с тем он добавил, что, может быть, будут какие-то нюансы.
Источник: Кабар
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