(Видео) Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером Беларуси.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская опубликовала новое обращение к народу страны.

В нем она заявила, что готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера Беларуси.

«Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм. Чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов», - сказала она.

«Если вы решите не исполнять преступные приказы и перейти на сторону народа, они простят, поддержат вас и в будущем не попрекнут дурным словом. Я думаю, вы сами это прекрасно знаете и понимаете», - обратилась она к силовикам.

На выборах президента Беларуси, которые состоялись 9 августа Тихановская набрала больше 10% голосов, действующий президент страны Александр Лукашенко — 80,1 %.

Источник: centralasia.media