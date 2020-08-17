(Видео) Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером Беларуси. 

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская опубликовала новое обращение к народу страны.
В нем она заявила, что готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера Беларуси.
«Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм. Чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов», - сказала она.
«Если вы решите не исполнять преступные приказы и перейти на сторону народа, они простят, поддержат вас и в будущем не попрекнут дурным словом. Я думаю, вы сами это прекрасно знаете и понимаете», - обратилась она к силовикам.
На выборах президента Беларуси, которые состоялись 9 августа Тихановская набрала больше 10% голосов, действующий президент страны Александр Лукашенко — 80,1 %.
Источник: centralasia.media
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