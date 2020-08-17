В России за сутки выявили 4892 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России зарегистрировано 4892 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по ситуации с Covid-19.

Новые случаи выявлены в 83 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1 279 (26,1%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом выявлено 927 745 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 32,7 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 230 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 228 306 человек.

Источник: centralasia.media