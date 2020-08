Младший брат Дональда Трампа Роберт умер в возрасте 71 года

Роберт Трамп, младший брат президента США Дональда Трампа, скончался в нью-йоркской больнице. Ему был 71 год.

«С тяжелым сердцем сообщаю, что сегодня скончался мой замечательный брат Роберт, – говорится в опубликованном 15 августа заявлении президента. – Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Мне будет очень его не хватать, но мы снова встретимся. Память о нем будет вечно жить в моем сердце. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром».

Президент навестил своего брата в госпитале в Нью-Йорке 14 августа после того, как чиновники Белого дома заявили, что он серьезно заболел. Причина его смерти пока неизвестна, однако в июне он более недели пролежал в больнице.

У 74-летнего президента были тесные и дружеские отношения с младшим из своих братьев и сестер, хотя характеры у них различались. Дональд Трамп однажды описал своего младшего брата как «гораздо более спокойного и покладистого, чем я». «Роберт ладит почти со всеми, что здорово для меня, потому что иногда мне приходится быть плохим парнем», – писал Дональд Трамп в своей книге-бестселлере «Искусство заключать сделки» (The Art of the Deal), вышедшей в свет 1987 году.

Роберт Трамп родился в 1948 году, он является самым младшим из пятерых детей Фреда Трампа, американского предпринимателя, занимавшегося строительством недвижимости в Нью-Йорке. Роберт Трамп начинал свою карьеру на Уолл-стрит, однако позже присоединился к компании Дональда Трампа Trump Organization в качестве руководителя высшего звена.

Источник: Азаттык